(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Afghanistan: Serracchiani, grazie a nostri militari pergrande prova

“Anche in questa circostanza drammatica i nostri militari stanno dando una grandissima prova di professionalità e abnegazione. I loro sacrifici e i risultati che hanno ottenuto in Afghanistan vanno riconosciuti senza riserve. L’Italia può essere fiera del lavoro fatto in tanti anni e di quanto stanno facendo in queste ore le nostre donne e uomini delle Forze Armate, assicurando un ponte aereo che salva vite. Rimane l’angoscia per il futuro dei tanti che rimangono”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in relazione alle operazioni di esfiltrazione dei collaboratori afghani e dei loro familiari, gestite dalle Forze Armate attraverso l’aeroporto di Kabul.

