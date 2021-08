(AGENPARL) – Roma, 14 ago 2021 – “Anni di impegno, di presenza e di battaglia per la difesa delle persone e delle libertà, migliaia di vite sacrificate per la tutela dei diritti e della democrazia, e adesso l’Occidente scappa e lascia campo libero ai tagliagole islamici talebani, abbandonando la popolazione afghana, comprese donne e bambini che rischiano di venire massacrati. Vergogna, non è da uomini scappare così”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della situazione in Afghanistan.

