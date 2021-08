(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Afghanistan. Rauti (FdI): governo continua a rinviare confronto con Parlamento

“Sulla crisi afgana il governo sta accumulando soltanto ritardi. Nel corso della Conferenza dei capigruppo svoltasi oggi a Palazzo Madama, si è appreso che i ministri Di Maio e Guerini sono disponibili a riferire in Aula per un’informativa sulla crisi afgana il prossimo 7 settembre. Invece oggi, e sempre in ritardo, gli stessi ministri sono stati auditi dalle Commissioni parlamentari di Esteri e Difesa sulla crisi in Afghanistan. Per Fratelli d’Italia Di Maio e Guerini avrebbero dovuto riferire in Aula e non davanti alle Commissioni, ma soprattutto avremmo voluto che a farlo fosse il presidente del Consiglio Draghi; e non per una semplice informativa ma per delle comunicazioni con votazioni alfine di definire un indirizzo politico da assumere dinanzi a questa crisi. Invece, tutto questo non è avvenuto. Il governo ha scelto nuovamente di rinviare il necessario confronto con il Parlamento, dilatando i tempi delle decisioni politiche, mentre l’emergenza umanitaria e geopolitica che stiamo vivendo avrebbe richiesto rapidità e chiarezza”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti.

