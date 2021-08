(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 AFGHANISTAN: POLIDORI (FI), GRAZIE A IMPEGNO DI CHI HA PORTATO IN SALVO SURAYA PAKZAD FONDATRICE DI VOICE OF WOMEN

“A nome mio e di tutta la comunità di Azzurro Donna desidero ringraziare il collega di Forza Italia Matteo Perego di Cremnago per aver interessato il Ministero della Difesa ed in particolare il Generale Luciano Portolano, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, ed il personale militare e diplomatico presente a Kabul, a portare in salvo Suraya Pakzad, attivista per i diritti delle donne e fondatrice di Voice of Women, la cui attività è fortemente condivisa dal nostro Movimento. Abbiamo seguito passo passo il viaggio di Suraya e siamo davvero felici di sapere che colei che, di nascosto, già dal 2001 ha insegnato a leggere a tante bambine ed ha lottato a rischio della vita per i diritti delle afghane, oggi abbia potuto riabbracciare i suoi figli”. Lo dichiara in una nota Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna di Forza Italia.

