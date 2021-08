(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 AFGHANISTAN, POLIDORI (FI): EUROPA SIA GUIDA POLITICO- DIPLOMATICA. APPELLO AL CONSIGLIO D’EUROPA PER APRIRE CORRIDOI UMANITARI PER BAMBINE E DONNE

“In questa delicata fase della crisi afghana l’Europa eserciti il ruolo di guida della comunità internazionale ed impieghi la sua influenza politico-diplomatica in difesa dei diritti e delle libertà, conquistate a fatica e a prezzo di vite umane.

In qualità di vicepresidente della Delegazione Parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa faccio appello al Presidente Rik Daems affinché solleciti il Comitato dei Ministri ad intraprendere azioni urgenti. Occorre anzitutto consentire l’apertura di corridoi umanitari per portare in salvo donne e bambine, già diventate il bottino di guerra dei talebani. Chiedo, inoltre, alla Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, di adoperarsi per favorire la massima cooperazione tra gli Stati membri.

Lo dichiara in una nota la vicepresidente della Delegazione Parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, Catia Polidori.

“Le battaglie per la libertà delle donne afghane – aggiunge – sono le nostre battaglie! Disimpegnarsi significherebbe venire meno ai valori fondanti le nostre democrazie ed offendere la memoria di quanti, a partire dagli eroi italiani, hanno pagato con la loro stessa vita l’adesione a quei valori e la loro salvaguardia”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this