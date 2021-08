(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 AFGHANISTAN, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): SALVIAMO I COLLABORATORI DELLE NOSTRE TRUPPE

“In tempi non sospetti, avevo già sottolineato che il termine della missione in Afghanistan non doveva significare abbandono o fuga, in quanto il Paese è ben lontano dalla completa stabilità e dalla piena maturità democratica, e pertanto la soglia dell’attenzione dovrebbe restare alta. Ora arrivano da Herat richieste disperate di aiuto da parte degli interpreti degli italiani e di chi ha collaborato con le nostre truppe negli ultimi venti anni. L’Italia deve agire subito e deve accelerare le operazioni di evacuazione promesse prima che i talebani raggiungano l’aeroporto di Herat. Devono essere salvati tutti, soddisfacendo tutte le richieste giunte all’Ambasciata italiana a Kabul. Abbiamo l’obbligo morale di tutelare chi ha rischiato la propria vita lavorando al fianco dei nostri eroi in divisa. Dimostriamo che non si è trattato di fuga e abbandono”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

🔊 Listen to this