(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 AFGHANISTAN, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): DA DI MAIO FRASI DI CIRCOSTANZA, SI POTEVA FARE DI PIÙ E MEGLIO

“Le parole del ministro Di Maio di ieri a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato mi sono parse frasi di circostanza, come se si stesse piangendo sul latte versato. In tempi non sospetti, dal Parlamento, in molti sottolineavamo i rischi di una ritirata e una fuga (perché di fuga si è trattato) così brusca dall’Afghanistan, ma siamo rimasti inascoltati. È ovvio che ora bisogna rimediare e aiutare quante più persone possibile e che la situazione è grave. Ma da un ministro degli Esteri penso sia normale aspettarsi di più di queste considerazioni”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

