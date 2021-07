(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Afghanistan: Perego (FI), si è chiusa pagina sacrificio e abnegazione durata 20 anni

“55 morti e 753 feriti. Si è chiusa una pagina di sacrificio e abnegazione durata vent’anni, in Afghanistan. Nostri fratelli, figli e nipoti hanno in molti casi perso la vita per aver onorato il proprio impegno, per la Patria, in questa missione. Dimenticare è impossibile oggi e lo sarà per sempre”. Così, in una nota, Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

