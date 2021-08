(AGENPARL) – dom 22 agosto 2021 AFGHANISTAN: PEREGO (FI), PAROLE MICHEL SU ‘AUTONOMIA STRATEGICA UE’ NON CADANO NEL VUOTO

“Le parole de Presidente Michel che per la prima volta ha parlato di ‘autonomia strategica’ dell’Europa non cadano nel vuoto. È evidente che gli USA abbiano significativamente ridimensionato la propria aderenza nel Medio Oriente e nelle regioni confinanti, spetta all’Europa ora preservare i propri interessi ed evitare di lasciare a Turchia, Russia e Cina la leadership in Afghanistan, Medio Oriente e Corno d’Africa. Si valuti ogni iniziativa per preservare i diritti fondamentali in Afghanistan senza nessuna legitimizzazione dei Talebani che altro non sono che un gruppo di fanatici terroristi divisi da più correnti al loro interni e con diversi sponsor regionali che gli hanno armati e finanziati. L’Europa non ceda altro terreno e faccia il suo dovere”. Lo ha detto Matteo Perego, Vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, ai microfoni di Tgcom24.

