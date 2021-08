(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 AFGHANISTAN: PEREGO (FI), PAROLE GENERALE GRAZIANO SU DIFESA COMUNE UE PIENAMENTE CONDIVISIBILI

“‘La difesa comune è una priorità. Il vuoto americano deve essere riempito dall’Europa. Serve un esercito accanto alla Nato’. Sono pienamente condivisibili le parole del Presidente del Comitato Militare Ue, Generale Claudio Graziano, rilasciate al Quotidiano il Foglio. Se non ora quando, lo sostiene il Generale e lo andiamo dicendo noi di Forza Italia da un decennio. Siria, Libia e ora Afghanistan hanno dimostrato il disengagement degli USA e la necessità per l’Europa di fare un passo avanti di maturità, investire il 2% del PIL in Difesa e incominciare a scrivere una politica estera comune che non sia fatta dei soliti comunicati di circostanza ma che la trasformi in un attore Geopolitico di primo piano. Abbandoniamo le gelosie nazionaliste o i nostri Paesi saranno sempre più marginali”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego.

