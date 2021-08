(AGENPARL) – dom 15 agosto 2021 AFGHANISTAN: PEREGO (FI), OCCIDENTE NON PERMETTA DI RICREARE ‘SAFE HAVEN’ PER TERRORISMO JIHADISTA

“Oggi siamo tutti solidali con il Popolo Afghano che si è sentito abbandonato e che si vede ripiombare nel buio della sanguinosa dittatura dei talebani, domani invece l’Occidente si pentirà di aver permesso di ricreare un ‘safe haven’ per il terrorismo jihadista che troverà la piena ospitalità dei Talebani. Si rifletta in ambito Nato se non esistono alternative a questo epilogo”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this