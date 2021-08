(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 AFGHANISTAN: PEREGO (FI), ABBANDONO NOSTRA SEDE DIPLOMATICA SE ALTRI AMBASCIATORI RESTANO SAREBBE ESPRESSIONE DEBOLEZZA POLITICA ESTERA ITALIA

“Sembrerebbe che gli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna insieme ad altri paesi non Occidentali siano rimasti in Afghanistan.

Il Ministero degli Affari Esteri valuti l’opportunità di mantenere la nostra bandiera nel Paese nell’adeguata cornice di sicurezza. L’abbandono totale dell’Italia, contestualmente alla permenenza di altri paesi europei, sarebbe espressione della debolezza della politica estera del nostro Paese a fronte di uno sforzo straordinario della Difesa sia nei 20 anni di missioni militari in Afghanistan con 54 caduti e 723 feriti che nella gestione ad opera del Comando Operativo di Vertice Interforze del rientro degli italiani e dei collaboratori afghani in queste ore convulse”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

