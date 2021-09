(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Afghanistan: Papatheu (FI), da Azerbaigian grande prova di maturità

“L’Azerbaigian dimostra, ancora una volta, la sua grande maturità nel voler aiutare i profughi in fuga dall’Afghanistan. Un Paese pronto a scendere in campo, come sempre, al fianco dell’Italia e dell’Unione europea”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “Mentre nel Parlamento armeno si litiga, con tanto di video diventare virale sui social network, anche di fronte alle scene drammatiche che provengono dall’Afghanistan – prosegue la parlamentare azzurra -, le autorità azere continuano a svolgere un ruolo importante, come dimostra il contributo dato per garantire la sicurezza dello scalo di Kabul”.

