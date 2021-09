(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Afghanistan: Mura (Pd), solidali con donne che protestano

“Le abbiamo abbandonate a un destino prevedibile”

“Il regime talebano si copre ogni giorno peggiore, oggi con il divieto di lavoro proclamato dal sindaco di Kabul: questa è anche una dittatura degli uomini. È sempre più necessario stare accanto alle donne afghane, evitare di abituarsi al fatto compiuto e dare per scontato che per loro non c’è speranza. Dopo averle abbandonate a un destino prevedibile, va contrastata con tutte le forme di pressione possibili l’escalation di divieti e repressioni che si stanno abbattendo contro le donne afghane. Le vere e proprie eroine che hanno manifestato davanti all’orrendo ministero per la ‘Propagazione della virtù e la prevenzione del vizio’ devono sapere che c’è una solidarietà diffusa a sostenere la loro richiesta di diritti, a partire dal lavoro”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che una decina di donne hanno protestato a Kabul chiedendo la partecipazione delle donne alla vita pubblica dell’Afghanistan.

