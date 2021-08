(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Afghanistan: Lorenzin (Pd), corridoi umanitari per studentesse Sapienza

“Duecento tra ragazze e ragazzi, con le loro famiglie e alcuni professori. Tra loro, le 81 studentesse afgane ammesse al corso di laurea Global Humanities della Sapienza, a Roma. Erano pronti a partire per l’Italia sabato scorso. Poi, l’attentato che a Kabul ha ucciso 200 persone ha fermato tutto, e adesso sono tutti nascosti vicino all’aeroporto, in attesa di trovare un modo per uscire dall’incubo che è diventato il loro Paese. È necessario attivarsi immediatamente per queste persone, riuscendo a farli imbarcare attraverso dei corridoi umanitari, perché ogni minuto che passa mette a rischio tutti loro”.

