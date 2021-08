(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 AFGHANISTAN: LICHERI (M5S), DA CONTE IDEA CONCRETA PER SOSTEGNO E ACCOGLIENZA

Roma, 19 ago – “Le analisi e le chiacchiere in questo momento stanno a zero, serve concretezza : non possiamo abbandonare chi oggi, in Afghanistan, si trova in gravissima difficoltà, chi ha collaborato con le nostre istituzioni, chi ha creduto in una vera emancipazione; su queste cose si deve ragionare oggi e il MoVimento 5 Stelle farà la sua parte. Ogni anno restituiamo parte dei nostri stipendi di parlamentari ai cittadini, ottima l’idea di Giuseppe Conte di destinarli al sostegno della popolazione in difficoltà dopo l’arrivo dei talebani ”. Così, in una nota, il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato Ettore Licheri.

