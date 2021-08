(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Afghanistan: Labriola (Fi), Occidente non resti a guardare, bisogna evitare che terrorismo si riorganizzi

“Aumenta la preoccupazione per i possibili scenari che, quando gli americani lasceranno definitivamente il Paese, si potrebbero sviluppare. Le immagini che ci giungono sono di disperazione, e le testimonianze di alcuni collaboratori afghani, che raccontano le vere intenzioni dei talebani di morte e terrore, fanno temere che quando a settembre si riunirà il G20 la situazione potrebbe già essere sfuggita di mano. L’Occidente non resti a guardare, non possiamo lasciare il popolo afghano nell’angoscia e nell’incertezza sul futuro, mentre diventano chiare le mire espansionistiche dei paesi asiatici sulla zona. Non basterà dire ai talebani che devono rispettare i diritti umani, le donne e i bambini, è il momento che la comunità internazionale proceda compatta e faccia tutto il possibile per salvare vite ed evitare che il terrorismo torni ad organizzarsi e a fare paura”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

