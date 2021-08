(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 AFGHANISTAN: LABRIOLA (FI), COMUNITA’ INTERNAZIONALE AGISCA SUBITO

“Sembra incredibile che con 330 mila soldati e 90 miliardi di armamenti, gli afghani non siano riusciti a reagire contro i 40 mila talebani, che in due settimane hanno ripreso l’Afghanistan e piegato Kabul. Qualcosa non ha funzionato, anche se ai militari che in tutti questi anni hanno operato per portare libertà, va il più sincero ringraziamento. Al contempo le immagini della gente disperata che cerca di scappare in qualsiasi modo, mettono tanta tristezza. E’ necessario che la comunità internazionale agisca subito per mettere in sicurezza il popolo afghano e per impedire attacchi terroristici. Purtroppo questo triste epilogo ci deve insegnare che non servono gli eserciti, ma la cultura e l’amore per la patria”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Itali

