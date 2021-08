(AGENPARL) – Roma, 26 ago 2021 – I “Talebani sono in combutta con gli Usa per far fuggire le spie”: l’Isis rivendica con questo messaggio gli attacchi di Kabul. “Siamo riusciti a eludere la sicurezza imposta dalle truppe Usa e dalle milizie talebane a Kabul e ad arrivare a meno di 5 metri dalle truppe americane” recita il testo dell’agenzia Amaq. L’organizzazione identifica in Abdul Rahman al-Lowgari l’attentatore suicida mentre restano ignoti i nomi degli altri componenti del commando entrato in azione.

