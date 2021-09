(AGENPARL) – Roma, 06 settembre 2021 – I talebani hanno dichiarato lunedì finita la guerra in Afghanistan dopo aver affermato di aver spazzato via l’ultima sacca di resistenza armata, mentre hanno promesso di formare presto un nuovo governo.

“La guerra è finita”, ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid in una conferenza stampa a Kabul, secondo quanto riportato dall’emittente locale TOLONews tre settimane dopo che il gruppo islamista è salito al potere nella capitale afghana.

Le sue osservazioni sono arrivate poche ore dopo che i talebani hanno annunciato che le loro forze avevano completamente catturato il Panjshir, una piccola provincia montuosa a nord-est di Kabul, dalle forze di opposizione guidate da Ahmad Massoud.

Ma le forze di opposizione, che si definiscono Fronte di resistenza nazionale, in precedenza hanno negato la pretesa dei talebani, affermando in un post su Twitter che “continuano la lotta” da posizioni strategiche in tutta la valle.

Massoud, in un messaggio alla nazione pubblicato lunedì su Twitter, ha lanciato un appello per una rivolta generale in tutto l’Afghanistan.

“Alzati, cogli l’attimo e accetta il nostro appello alla resistenza! Per coloro che vogliono imbracciare le armi, noi siamo con te. Per coloro che ricorreranno alla protesta, noi staremo accanto a te, ci uniremo a te”, ha disse.

Massoud, il figlio dell’iconico combattente anti-talebano Ahmad Shah Massoud, assassinato nel 2001, ha affermato che i talebani sono diventati “più feroci, più crudeli, più fondamentalisti e più discriminatori” di prima.

I talebani erano in precedenza al potere tra il 1996 e il 2001, prima di essere cacciati da un’invasione guidata dagli Stati Uniti nei mesi successivi agli attacchi terroristici dell’11 settembre orchestrati da al-Qaeda, che era allora sotto la protezione del gruppo afghano.

Il sequestro del Panjshir, l’ultima resistenza tra 34 province, completerebbe la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani. Hanno catturato Kabul il 15 agosto, due settimane prima del ritiro delle ultime truppe USA e NATO.

Mujahid, il portavoce dei talebani, ha detto che il gruppo inizialmente voleva risolvere la questione del Panjshir attraverso il dialogo con le forze della resistenza, ma i colloqui sono falliti.

Massoud, da parte sua, ha accusato i talebani di ignorare l’appello del clero islamico per un cessate il fuoco e negoziati, e invece di avviare “un’offensiva militare su vasta scala contro il nostro popolo che ha provocato numerose vittime”.

I media talebani hanno mostrato un video della bandiera talebana issata nell’ufficio del presunto governatore del Panjshir.

La provincia è stata storicamente difficile da conquistare e i talebani non erano in grado di controllarla quando erano precedentemente al potere.

Sul futuro governo, Mujahid ha detto che sarà annunciato presto, ma che probabilmente fungerà da governo provvisorio per introdurre cambiamenti e riforme, secondo TOLONews. Ha detto che sarebbe stato un governo islamico e responsabile.

Alla domanda sul destino delle forze di sicurezza afghane, Mujahid risposto che a coloro che erano stati stati addestrati di ricongiungersi ai dipartimenti di sicurezza insieme alle forze talebane.

Sulle relazioni esteri dell’Afghanistan, Mujahid ha affermato che i talebani vuole relazioni con il mondo, in particolare con la Cina, che è una grande potenza economica e può l’Afghanistan nella ricostruzione e nello sviluppo, ha riferito l’emittente locale .