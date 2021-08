(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Afghanistan: Fiano (Pd), giudizio non cambia ma orgogliosi di Forze Armate

“L’Italia ha realizzato la più cospicua evacuazione, tra i paesi dell’Unione Europea, dall’aeroporto di Kabul. Questo ovviamente non cambia il nostro parere su quanto accaduto in Afghanistan, per il quale il nostro Ministro della Difesa ha usato le espressioni di ‘debacle’ e ‘epilogo drammatico’, ma ci rende orgogliosi del livello delle nostre Forze Armate, della loro capacità organizzativa e del loro spessore umano. Grazie a tutti loro e grazie al Ministro Lorenzo Guerini”.

