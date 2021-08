(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Con richiesta di diffusione

COMUNITÁ PAPA GIOVANNI XXIII

fondata nel 1968

da Don Oreste Benzi

COMUNICATO STAMPA 16/8/21

Afghanistan: Com. Giovanni XXIII: Europa non volti le spalle

«Ci uniamo alla preghiera di Papa Francesco affinché cessi il frastuono delle armi e possa prevalere il dialogo».

È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in seguito agli sviluppi della drammatica crisi umanitaria in corso in Afghanistan. «Nelle nostre case famiglia in Italia e all’estero stiamo accogliendo tanti giovani, anche minorenni, provenienti dall’Afghanistan, giunti con i corridoi umanitari dai campi profughi in Grecia. Nelle nostre case trovano protezione, stabilità, consolazione per le loro indicibili ferite e ci raccontano l’angoscia per i loro familiari rimasti in Afghanistan», continua Ramonda.

