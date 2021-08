(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 NOTA STAMPA

AFGHANISTAN, COLTORTI (M5S): CONTRO CONTE ATTACCHI STRUMENTALI, PRESSIONE INTERNAZIONALE PER SCONGIURARE VIOLENZE

ROMA, 21 agosto – “Mi domando come non si possano condividere le parole di Giuseppe Conte quando dice che nella situazione afghana ‘le armi non risolveranno i problemi’ e auspica che si tengano ‘i Talebani dentro un dialogo serrato per garantire la sicurezza di tutti’. La guerra nasce quando cessa il dialogo e credo sia evidente che in Afghanistan il conflitto si sia concluso. Ovviamente nessuno sottovaluta la tragicità delle esecuzioni, dei processi sommari e delle violenze che sicuramente sono in corso in questi giorni. Ma si riesce ad interrompere questa catena di violenze attraverso la pressione diplomatica della comunità internazionale o irrigidendosi e esaltando solo scontate ma inefficaci posizioni di condanna? Se con il dialogo si salverà anche una sola vita umana sarà stato un successo ed è quello che ogni persona dotata di buon senso dovrebbe perseguire. E’ evidente come le accuse mosse al presidente Conte siano solo strumentali e servano per denigrarlo e ostacolare nei modi più disparati la crescente fiducia degli italiani nei suoi confronti”.

Così in una nota il senatore M5S Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato.

