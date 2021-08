(AGENPARL) – Roma, 17 ago 2021 – Lunga e cordiale telefonata tra il leader della Lega Matteo Salvini e l’ambasciatore dell’Afghanistan in Italia Khaled Zekrya: hanno fatto il punto sulla situazione, sulle prospettive e sulle urgenze come la messa in sicurezza dei familiari a Kabul dei diplomatici afghani in Italia e della sede diplomatica a Roma. Salvini e l’Ambasciatore si sono dati appuntamento di persona lunedì mattina prossimo.

Sempre sul fronte diplomatico, Salvini sta avendo consultazioni con l’Ambasciatore del Pakistan. E ha chiesto ufficialmente al governo italiano di boicottare la conferenza del 22 settembre a Durban come già annunciato da altri Paesi come USA, Canada, Germania, Israele, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Olanda. L’evento, ha spiegato Salvini, rischia di diventare il palcoscenico per posizioni anti-semite e anti-israeliane come già accaduto nel 2001.

