(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Afghanistan. Ciriani (FdI): inviata lettera a Casellati. Assurdo Parlamento attenda il governo una settimana

“Intercedere con il governo affinché il ministro degli Affari Esteri e il ministro della Difesa vengano a riferire ad horas in Parlamento”. È quanto richiede il presidente di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, alla presidente del Senato Casellati nel corso della lettera che questa mattina ha inviato sulla vicenda Afganistan.Una convocazione richiesta con urgenza alla luce “delle notizie di stampa che sembrano voler confermare l’intenzione del governo di riferire in Parlamento una questione affanna martedì 24”. Un’ipotesi fortemente stigmatizzata dal capogruppo di FdI in quanto sarebbe “assurdo è inaccettabile che il Parlamento debba aspettare una settimana per essere informato su una tragedia quale quella della conquista talebana dell’Afghanistan”.

