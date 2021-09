(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Afghanistan, Capolei: Condividiamo la proposta di Artemisia a sostegno della popolazione

In merito a quanto sta accadendo in queste settimane in Afghanistan, condividiamo i contenuti della proposta elaborata da Mariastella Giorlandino, presidente di Artemisia Onlus, e da Maria Grazia Cucinotta, presidente di Vite Senza Paura Onlus, e inviata in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Riteniamo, infatti, opportuno che le istituzioni italiane ed europee si adoperino per creare, in tempi rapidi, una commissione internazionale di esperti con lo scopo di monitorare le condizioni di vita dei cittadini afgani, in particolare di donne e bambini. Siamo felici che il presidente Mattarella abbia risposto alla lettera assicurando che terrà in seria considerazione quanto proposto.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Laziovicepresidente Commissione Sanità

🔊 Listen to this