“I talebani hanno deciso che le ragazze afghane non potranno più fare sport, perché l’Islam non consente che i loro corpi vengano esposti e mostrati ai media. Dopo il divieto delle classi miste a scuola e di ricoprire ruoli dirigenziali, questo è un ulteriore passo verso la totale discriminazione delle donne e dei loro diritti. Nessuna sorpresa: i talebani fanno i talebani, in perfetta continuità col regime deposto venti anni fa. Del resto, col nuovo premier che compare nella lista Onu dei terroristi più pericolosi e col ministro dell’Interno ricercato dall’Fbi, l’ipotesi di un dialogo è solo un’utopia coltivata dalle anime belle del pacifismo. Serve semmai una forte pressione della comunità internazionale per aprire corridoi umanitari e fermare subito il massacro nel Panshir, l’ultima sacca di resistenza stroncata grazie alle armi lasciate dai militari americani. Altrimenti la disfatta dell’Occidente sarà davvero totale”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

