(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 Afghanistan, Bernini (Fi): ogni sforzo per salvare studentesse bloccate

“L’attentato dell’Isis a Kabul ha impedito il trasferimento in Italia delle 81 studentesse afghane iscritte alla Sapienza. E’ una notizia disperante, perché i talebani hanno già impedito la formazione di classi miste all’Università, relegando le ragazze nel ghetto previsto per le donne dalla sharia. Ora il governo italiano e la comunità internazionale sono chiamati a compiere ogni sforzo possibile per non esporle alle rappresaglie del regime”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

