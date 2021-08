(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Afghanistan, Bernini (Fi): da leader talebani macabro teatrino

“I messaggi contraddittori dei leader talebani sulla possibilità per i cittadini afghani di espatriare, confermando però l’ultimatum del 31 agosto, sono un macabro teatrino che dimostra la totale inaffidabilità del regime. I rastrellamenti casa per casa alla ricerca dei collaboratori della Nato, denunciati dai profughi arrivati in Italia, palesano il vero volto di un regime fondamentalista e sanguinario, in perfetta continuità con quello spodestato nel 2001. E’ assurdo quindi anche solo ipotizzare un dialogo: l’unica strada da intraprendere è quella indicata da Draghi al G7, cercando di coinvolgere Cina, Russia e potenze regionali come Pakistan, India e Turchia, nella consapevolezza che l’Occidente ha perso una partita strategica e che i rischi soprattutto per l’Europa adesso saranno altissimi”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

