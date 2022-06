Affluenza alle urne per i Referendum di domenica 12 giugno: alle 23 ha votato il 12,60% dei cagliaritani – Comunicato stampa

(AGENPARL) – dom 12 giugno 2022 13 giugno 2022

Affluenza alle urne per i Referendum di domenica 12 giugno: alle 23 ha votato il 12,60% dei cagliaritani

A Cagliari, l’affluenza alle urne alle ore 23 per i Referendum di oggi, domenica 12 giugno, si attesta al 12,60% (Sezioni 173 su 173).

Secondo i dati raccolti nelle diverse sezioni elettorali, su un totale di n. 125.726 elettori (n. 57.403 uomini e n. 68.323 donne), hanno votato 7.771 cittadini e 8.074 cittadine, per un totale di n. 15.845 residenti.

Link ai risultati del referendum a Cagliari:

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/risultati_elettorali

