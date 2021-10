(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Affido familiare, sabato 16 ottobre un laboratorio di circo per sensibilizzare su questa importante forma di solidarietà

L’evento per bambini e famiglie si svolgerà dalle ore 16 alle 18 al centro culturale la Gualchiera e fa parte delle iniziative per il mese dell’affido

A Montemurlo proseguono le attività organizzate dal Centro affidi della Società della Salute Area Pratese con il Comune di Montemurlo in occasione del “Mese dedicato all’affido familiare”, giunto quest’anno all’11esima edizione. Per continuare a parlare dell’importanza dell’affido come modalità di aiuto a bambini e genitori in difficoltà, sabato 16 ottobre dalle ore 16 alle 18 al centro culturale “La Gualchiera” ( via del Carbonizzo, 9-11 Montemurlo) si svolgerà un simpatico laboratorio di circo, un evento adatto a tutta la famiglia. Nell’occasione saranno fornite informazioni sull’affido e sulla modalità di adesione come single e famiglie affidatarie. « Una bella occasione di incontro e informazione circa questa importante modalità di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà- sottolinea l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti- Un modo per stimolare i possibili genitori a prendere in affido minori con problemi familiari, promuovendo così una delle più alte forme di solidarietà umana e sociale»

Fabiana Masi

