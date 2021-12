(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 >>>>>>>>>>>>>>> NOTA STAMPA

AFAM, RUSSO (M5S): EMENDAMENTO IN MANOVRA PER RAFFORZARE SETTORE

Roma, 14 dic. – “Il lavoro messo in campo in questa legislatura, per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, in questi giorni si concretizza con un significativo e atteso aumento di organico. Si attendono ancora importanti risultati frutto di un lavoro costante del M5S, che auspichiamo si concretizzeranno a breve; tra questi i regolamenti mancanti per la piena attuazione della riforma di cui è annunciata l’imminente firma: reclutamento, governance e riforma degli ordinamenti didattici;

e ancora la statizzazione degli istituti parificati. Intanto proveremo, in accordo con il MUR, e con il sostegno di tutti componenti 5 stelle della settima commissione, a mettere a segno ulteriori obiettivi oggetto di un emendamento a mia prima firma per rafforzare il settore, presentato in manovra e che sarà votato questa settimana in commissione Bilancio relativi a:

– progressivo allineamento della retribuzione dei docenti delle AFAM con quella dei docenti delle Università, rinviando ad una successiva norma l’adeguamento giuridico;

– attuazione del terzo livello con l’individuazione dei fondi dedicati ai dottorati di ricerca ma anche l’avvio di una programmazione per le borse di studio per la ricerca artistica;

– innalzamento dell’età pensionistica, per chi volesse, a 70 anni, norma che consentirebbe il raggiungimento di una adeguata posizione contributiva nonché eviterebbe il disperdersi di importanti competenze”.

Così la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura Loredana Russo.

