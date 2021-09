(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 AEROPORTO Dl FIUMICINO. FERMATO IL TABACCAIO CHE HA SOTTRATTO IL GRATTA E VINCI A NAPOLI. LA POLIZIA Dl FRONTIERA LO RINTRACCIA IN AEROPORTO MENTRE CERCA Dl LASCIARE IL PAESE.

E’ stata la solerzia e l’esperienza di un agente della Polaria di Fiumicino, addetto alla ricezione delle denunce presentate dai viaggiatori in aeroporto, a permettere di rintracciare ed identificare l’autore del furto del gratta e vinci vincente da 500.000,00 euro, sottratto ad un’anziana signora in una tabaccheria di Napoli nella giornata di venerdì 2 settembre u.s..

Il titolare della tabaccheria di via Mater Dei 37 a Napoli — salito alla ribalta delle cronache nazionali perché accusato di aver sottratto il gratta e vinci da 500.000,00 euro ad una settantenne che ha prontamente denunciato il fatto ai Carabinieri di Napoli — si è presentato presso l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino al fine di lasciare il territorio nazionale alla volta di Tenerife (isola di Fuerteventura, in Spagna).

In tale circostanza, si è presentato presso gli uffici della Polizia di Frontiera al fine di voler sporgere denuncia nei confronti di una donna che, a suo dire, lo aveva accusato falsamente di avergli sottratto un tagliando vincente.

Ricostruito subito il fatto i poliziotti della Polizia di Frontiera hanno subito riconosciuto l’uomo come il tabaccaio del noto fatto di cronaca e — relazionandosi prontamente con la Stazione dei Carabinieri ove l’anziana donna ha sporto denuncia — hanno sin da subito potuto riscontrare la falsità delle dichiarazioni rese informalmente dallo stesso.

Previe intese con il Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Napoli titolare delle indagini, l’uomo è stato subito sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di acquisire fondamentali elementi utili per il proseguimento delle indagini che, su disposizione dello stesso P.M., è stato denunciato a piede libero per il delitto di furto pluriaggravato del gratta e vinci da 500.000,00 euro, commesso il 2 settembre 2021 in danno dell’anziana signora partenopea.

