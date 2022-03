(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 AERONAUTICA: PEREGO (FI), DA 99 ANNI PRESIDIO DEI CIELI IN PATRIA E ALL’ESTERO

“L’Areonautica Militare Italiana da 99 anni a presidio dei cieli in Patria e all’estero, simbolo di eroismo e innovazione tecnologica. A tutte le donne e gli uomini dell’Arma Azzurra i migliori auguri ed un sentito ringraziamento per l’immenso lavoro che svolgono quotidianamente”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego.

