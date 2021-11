(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 MINISTERO DELLA DIFESA

Aeronautica Militare

Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore

Ufficio Pubblica Informazione

ROMA, 28 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA

Aeronautica Militare, volo urgente da Lamezia Terme a Roma per una neonata in imminente pericolo di vita

Il trasporto sanitario è stato effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare

Nel cuore della scorsa notte è atterrato allo scalo militare di Ciampino (RM) il Falcon 900 dell’Aeronautica Militare decollato da Lamezia Terme con a bordo una neonata bisognosa di ricevere urgenti cure salvavita.

Il volo sanitario è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Il velivolo militare, inizialmente decollato dallo scalo di Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato la piccola paziente – di appena 23 giorni di età – e un’equipe medica dell’Ospedale di Locri (RC).

Intorno alle ore 23.55, il Falcon 900 è poi atterrato all’aeroporto di Ciampino, dove un’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino al Policlinico Umberto I di Roma.

L’attività di soccorso aereo viene svolta con equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare e consiste in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione.

Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.

Aeronautica Militare

🔊 Listen to this