(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 AEREI, CAPPELLACCI E PITTALIS(FI) AL GOVERNO: SALVARE E RILANCIARE CONTINUITA’ SARDEGNA

Proroga in scadenza, ancora da sciogliere nodo Alitalia-Ita e varo nuovo regime.

ROMA, 21 AGOSTO 2021. “La proroga della continuità aerea scade tra poche settimane, occorre un intervento urgente del Governo per assicurare i collegamenti, sciogliere il nodo Alitalia-ITA e attivare nuovo regime”. È l’appello dei deputati sardi Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis (FI), che già hanno presentato un’interrogazione per chiedere un’azione incisiva del Governo Draghi. “La situazione è sempre più complicata – proseguono i due azzurri- e occorre evitare che la Sardegna sia prigioniera di un vero e proprio ginepraio burocratico. “Bruxelles non ha ancora dato via libera alla nuova continuità – spiegano i due azzurri-, i bandi devono essere pubblicati per almeno sei mesi e pertanto si andrà molto oltre la scadenza dell’attuale proroga, fissata per ottobre. Sarebbe necessaria una nuova proroga, ma la Commissione UE ha subordinato il via libera alla nuova compagnia ITA alla discontinuità rispetto ad Alitalia. A questo punto resta l’ipotesi di una procedura d’urgenza per l’assegnazione delle rotte, ma anche questa potrebbe essere ostacolata dai tempi dell’avvicendamento tra Alitalia e ITA. E’ fondamentale che il Governo sostenga con determinazione l’azione della Regione Autonoma della Sardegna e intraprenda una delle due strade: o una deroga alla ‘discontinuità’ Alitalia-Ita limitatamente agli aspetti legati alla continuità territoriale o il via libera ad una gara d’urgenza per scongiurare l’interruzione del servizio. Bisogna difendere il diritto alla mobilità dei sardi e costruire con coraggio una continuità territoriale che sia un vero ‘ponte’ tra la Sardegna e la Penisola, fondata sulle esigenze di sviluppo economico-sociale della nostra isola”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this