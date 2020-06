ADMINISTRATION CENTRALE

(AGENPARL) – FRANCE, gio 11 giugno 2020

Le secrétariat général assure la gestion des ressources humaines, les affaires financières, l’organisation des services, l’information et la communication, la statistique agricole et la prospective, les affaires juridiques et pilote la politique de modernisation du ministère.





La direction générale de l’alimentation (DGAL)

La Direction générale de l’alimentation (DGAL) veille à la sécurité et à la qualité des aliments à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, ainsi qu’à la santé et à la protection des animaux et des végétaux, en coordination avec les services de l’État en régions et départements et avec les différents acteurs concernés : professionnels du monde agricole, associations, consommateurs…Elle met en œuvre, avec les services du ministre de l’économie et le ministre des solidarités et de la santé, la politique relative au contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits agricoles et alimentaires.

La direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER)

La direction générale de l’enseignement et de la recherche met en œuvre la politique en matière d’enseignement agricole et de formation continue et participe à la définition et à l’animation de la politique en matière de recherche agronomique, biotechnologique et vétérinaire. La Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) définit et anime la politique de recherche, d’innovation et de développement dans le champ de compétences du ministère. Elle soutient l’innovation, notamment à travers la coordination du plan national de développement agricole et rural, financé par le Compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural et la mobilisation des établissements d’enseignement agricole, des organismes de recherche et des instituts techniques agricoles et agro-industriels. Elle veille à l’intégration de ces derniers dans la stratégie nationale de recherche et dans l’espace européen de recherche.





La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE)

La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) a remplacé la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) depuis le 1er mai 2015. Elle a pour objectif stratégique de stimuler l’activité économique et l’emploi par l’amélioration de la performance économique et environnementale des entreprises. La DGPE définit les moyens visant à améliorer la compétitivité des entreprises des filières agricoles et agroalimentaires, du cheval, de la forêt et du bois et de la bioéconomie et leur insertion environnementale et territoriale, à travers des pratiques innovantes et multiperformantes.

La direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)

La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) élabore et met en œuvre la politique en matière de pêches maritimes, de produits de la mer et d’aquaculture marine et continentale. Elle contribue aux négociations internationales et communautaires relatives à cette politique. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a autorité sur la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture en vertu du décret du 24 mai 2017.





