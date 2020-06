ADMINISTRATEUR SYSTèMES ET RéSEAUX (H/F)

(AGENPARL) – ESCH -ALZETTE (LUXEMBOURG), dom 21 giugno 2020

Type:

Support staff

Contract type:

Permanent contract

Place:

Belval

Context

Dans le cadre du remplacement d’un collaborateur, nous recherchons un administrateur systèmes et réseaux expérimenté, rigoureux et investit pour rejoindre le Service IT Operations de l’Unité Information Systems.

L’administrateur systèmes et réseaux est chargé de la fiabilité, de l’optimisation et de la sécurisation des infrastructures sous sa responsabilité dans un contexte technique hétérogène.

Il participe en outre activement au support utilisateurs, il fait preuve de fortes capacités à travailler en équipe et développe une approche service vis-à-vis des Départements de recherche et de l’Administration du LIST.

Description

Les principales missions de l’administrateur systèmes et réseaux concernent :

L’installation, la mise en production, l’administration et l’exploitation des ressources informatiques (matériels et logiciels) systèmes, réseaux et télécoms sur les différents sites du LIST

La planification et la réalisation des updates matériels et logiciels des outils systèmes, réseaux et télécoms

Le suivi des performances, de la fiabilité et la production de rapports

La rédaction et mise à jour régulière de la documentation techniques (cahiers des charges, procédures, installation, exploitation, backup, …)

La participation aux projets techniques conduits au bénéfice des Départements de recherche et de l’Administration

Le support aux utilisateurs

Dans ce contexte, il sera principalement en charge de :

L’installation et la configuration initiale des switches et routeurs, des mises à jour, de la supervision et l’exploitation quotidienne

L’installation et l’exploitation des serveurs d’authentification radius, Cisco ISE, des contrôleurs Wireless LAN (Wifi) et du réseau Eduroam

L’exploitation des liens inter-sites

La définition des projets d’évolution des réseaux

L’installation et l’exploitation des équipements de sécurité tel que les Firewall, Proxy et Reverse-Proxy Web, serveurs et clients VPN

L’Installation et l’administration de serveurs Linux et de services tels que Nextcloud, GLPI, DNS et Apache

Suivre et traiter les incidents signalés par les utilisateurs

Profile

Etre titulaire d’un bac+5 (Master ou école d’ingénieur) en ingénierie des systèmes informatiques

Disposer d’une expérience avérée d’au moins 5 années en tant qu’administrateur systèmes et réseaux

Maitriser les produits et technologies Cisco de type Switchs Catalyst et Nexus, IOS, Cisco ISE, WLC ainsi que Checkpoint Firewall

Très bonne connaissance des systèmes d’exploitation Linux (Installation, sécurisation, exploitation) de type Ubuntu, CentOS, Debian, RedHat

Bonne connaissance des systèmes Windows Server

Être autonome, doté d’un esprit d’initiative et d’équipe

Etre rigoureux et orienté résultats

Pouvoir s’adapter à une forte diversité technique, sur base de formations internes et/ou externes

Une certification ITIL Foundation est considérée comme un atout

Maîtrise du Français et une bonne connaissance de l’Anglais est requise