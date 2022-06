ADDETTE PULIZIE UNICREDIT: STAMATTINA A SORA SIT-IN DAVANTI LA FILIALE

(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 ADDETTE PULIZIE UNICREDIT: OGGI A SORA SIT-IN DAVANTI LA FILIALE

Sindacato e lavoratrici determinati ad andare fino in fondo affinché si faccia giustizia con il ripristino del parametro orario così come da contratto firmato ad inizio appalto.

In attesa dell’intervento dell’ispettorato provinciale del lavoro a partire da oggi altri 3 giorni di sciopero .

Questa mattina anche un sit-in davanti la filiale di Sora.

“Siamo determinati a rimanere al fianco di queste lavoratrici – sottolinea il sindacato – fin quando non verrà trovata una soluzione perché lavorare con questi orari e retribuzioni è inaccettabile e offende la dignità delle lavoratrici.

Pertanto ci appelliamo alla committente UNICREDIT affinché intervenga e metta fine a tutto ciò.

