8 Febbraio 2020
Breaking News

CORONAVIRUS, DI MAIO: DOMANI IL RIENTRO DI ALTRI 9 ITALIANI DALLA CINA

PACE IN PRIMO PIANO NELL’UDIENZA DEL PAPA AL PRESIDENTE DELL’UCRAINA

IL PAPA ALL’ISPETTORATO: IL VOSTRO IMPEGNO, NON ESENTE DA RISCHI, SIA ANIMATO…

PAPA FRANCESCO NELLA TERRA DEI FUOCHI IL PROSSIMO 24 MAGGIO

GREETINGS TO PARTICIPANTS, ORGANISERS AND GUESTS OF ST PETERSBURG LADIES TROPHY 2020

GREETINGS TO LYZHNYA ROSSII NATIONWIDE MASS SKI RACE

GREETINGS TO THE FACULTY, STUDENTS AND GRADUATES OF PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA

GUINNESS WORLD RECORDS NELLE CARTOLINE DA COLLEZIONE DI PIETRO NISSI

MUSEI VATICANI, L’ANNO DI RAFFAELLO SI APRE CON IL SUO MAESTRO PERUGINO

CZERNY, IN UNITà CON CRISTO PER COMBATTERE IL TRAFFICO DI PERSONE

Home » ACS, LE NOTIZIE DI OGGI – EDIZIONE N. 30 DI SABATO 8 FEBBRAIO 2020
Agenparl Italia Sociale Umbria

ACS, LE NOTIZIE DI OGGI – EDIZIONE N. 30 DI SABATO 8 FEBBRAIO 2020

by Redazione0

(agenparl) – perugia sab 08 febbraio 2020

SANITÀ: “C’È LA VOLONTÀ DI VALORIZZARE IL PRESIDIO DI ASSISI” – NOTA DI PASTORELLI (LEGA) DOPO INCONTRO CON VERTICI USL UMBRIA 1 E SINDACI TERRITORIO

 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA: L’AULA DI PALAZZO CESARONI CONVOCATA PER MARTEDÌ 11 FEBBRAIO, DALLE ORE 10 – ALL’ORDINE DEL GIORNO QUESTION TIME, ISTITUZIONE COMMISSIONE ANTIMAFIA, MOZIONI

Fonte/Source: http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/acs-le-notizie-oggi-edizione-n-30-sabato-8-febbraio-2020

Related posts

ACS, LE NOTIZIE DI OGGI – EDIZIONE N. 30 DI SABATO 8 FEBBRAIO 2020

Redazione

DEBITI PA: SIRACUSANO (FI), RITARDI INACCETTABILI, IMPRESE DEL SUD LE PIù COLPITE

AMORE TUTTO LACRIME E SOSPIRI: SHAKESPEARE E I SINGLE SECONDO ENRICO PETRONIO (15 FEBBRAIO, CAFFè LETTERARIO)

***ECODOMENICA, POTENZIAMENTO DI BUS E METRO

Redazione

PRESCRIZIONE: MULE’, FI MOBILITATA CONTRO ABOMINIO GIURIDICO BONAFEDE

NOTA STAMPA

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More