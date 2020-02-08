(agenparl) – perugia sab 08 febbraio 2020
SANITÀ: “C’È LA VOLONTÀ DI VALORIZZARE IL PRESIDIO DI ASSISI” – NOTA DI PASTORELLI (LEGA) DOPO INCONTRO CON VERTICI USL UMBRIA 1 E SINDACI TERRITORIO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA: L’AULA DI PALAZZO CESARONI CONVOCATA PER MARTEDÌ 11 FEBBRAIO, DALLE ORE 10 – ALL’ORDINE DEL GIORNO QUESTION TIME, ISTITUZIONE COMMISSIONE ANTIMAFIA, MOZIONI
Fonte/Source: http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/acs-le-notizie-oggi-edizione-n-30-sabato-8-febbraio-2020