20 Gennaio 2020
Breaking News

POLICY PAPER: UK GOVERNMENT STATEMENT ON THE UK-AFRICA INVESTMENT SUMMIT

MIROSLAV LAJčáK SPEAKS AT THE IHRA MINISTERIAL MEETING IN BRUSSELS

SENATO.IT – DDL S. 1630 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1557 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1525 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

BILANCIO UE, BENIFEI (PD): BENE LETTERA SASSOLI, CONSIGLIO RISPETTI PREROGATIVE PARLAMENTO

SENATO.IT – DDL S. 1557 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1525 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1479 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

SENATO.IT – DDL S. 1479 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE IN SEDE…

Home » ACS, LE NOTIZIE DI OGGI – EDIZIONE N. 14 DI LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020
Agenparl Italia Sociale Umbria

ACS, LE NOTIZIE DI OGGI – EDIZIONE N. 14 DI LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020

by Redazione0

(agenparl) – perugia lun 20 gennaio 2020

PRIMA COMMISSIONE: AUDIZIONE SUI FONDI EUROPEI – SEDUTA DEDICATA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEL FESR

OSPEDALE NARNI-AMELIA: “PORTARE IN AULA IL NUOVO PIANO SANITARIO. CONFERMARE LA VOLONTÀ DI REALIZZARE LA STRUTTURA” – INTERROGAZIONE DI PAPARELLI (PORTAVOCE OPPOSIZIONE) E BORI (CAPOGRUPPO PD)

SANITÀ: “DISTURBI NEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. DEFINIZIONE DI UN RAPPORTO SOLIDO E STRUTTURATO CON LA ONLUS ‘IL PELLICANO’” – FORA (PATTO CIVICO) INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

MORTE NERINA ANTONINI PONTI: “DONNA DINAMICA E PREPARATA. HA LASCIATO UN IMPORTANTE SEGNO NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – IL CORDOGLIO DI DONATELLA PORZI (PD)

Fonte/Source: http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/acs-le-notizie-oggi-edizione-n-14-lunedi-20-gennaio-2020

Related posts

20 GEN 2020 – ANTONELLA BUNDU E DMITRIJ PALAGI (SINISTRA PROGETTO COMUNE): “IL SINDACO PRETENDERE RINGRAZIAMENTI. NOI INVECE CI SCUSIAMO CON LA CITTà”

Redazione

ACS, LE NOTIZIE DI OGGI – EDIZIONE N. 14 DI LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020

Redazione

LETTERA A – INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE [PDF, 175.6 KB]

Redazione

AGENDA ASSESSORI MARTEDI’ 21 GENNAIO

Redazione

PARCHI VAL DI CORNIA, OGGI LA MODIFICA DELLO STATUTO

Redazione

LA FESTA DELLA POLIZIA LOCALE AD ASCOLI PICENO

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More