(agenparl) – perugia lun 20 gennaio 2020
PRIMA COMMISSIONE: AUDIZIONE SUI FONDI EUROPEI – SEDUTA DEDICATA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEL FESR
OSPEDALE NARNI-AMELIA: “PORTARE IN AULA IL NUOVO PIANO SANITARIO. CONFERMARE LA VOLONTÀ DI REALIZZARE LA STRUTTURA” – INTERROGAZIONE DI PAPARELLI (PORTAVOCE OPPOSIZIONE) E BORI (CAPOGRUPPO PD)
SANITÀ: “DISTURBI NEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. DEFINIZIONE DI UN RAPPORTO SOLIDO E STRUTTURATO CON LA ONLUS ‘IL PELLICANO’” – FORA (PATTO CIVICO) INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE
MORTE NERINA ANTONINI PONTI: “DONNA DINAMICA E PREPARATA. HA LASCIATO UN IMPORTANTE SEGNO NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – IL CORDOGLIO DI DONATELLA PORZI (PD)
Fonte/Source: http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/acs-le-notizie-oggi-edizione-n-14-lunedi-20-gennaio-2020