COSENZA Sei incendi di presumibile matrice dolosa. Il comune di Acri (CS) è minacciato dal fuoco, propagatosi da località Caccia a causa del vento. Nella serata di ieri il sindaco Pino Capalbo ha firmato un’ordinanza per l’evacuazione di cinquanta famiglie che vivono nell’area interessata dalle fiamme e chiesto il supporto della Prefettura e della Regione Calabria. Per molte ore sono intervenuti canadair ed elicotteri. Chiusa al traffico la statale 660, raggiunta dal fuoco. Il fumo ha invaso anche il centro di Acri e reso l’aria irrespirabile. In azione per tutta la notte vigili del fuoco, Protezione civile e le autobotti comunali. (News&Com)

🔊 Listen to this