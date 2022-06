Acqua Sant’Anna e LoYoga App per momenti di puro benessere

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Dal mese di giugno 2022, ogni due settimane, con l’acquisto su shop.santanna.it di Sant’Anna Beauty Hyaluronic Acid, ultima referenza nata della linea Beauty di Acqua Sant’Anna, verranno regalate due nuove pillole di yoga. In totale 10 mini pratiche online pensate per iniziare al meglio la giornata o fare una pausa rigenerante in compagnia di Lorenza Minola, insegnante di yoga pluricertificata a livello internazionale e fondatrice di LoYoga App, la prima piattaforma digitale che offre esperienze di yoga personalizzate e di qualità, dove, quando e con chi vuoi.

Questa iniziativa consolida il legame di Acqua Sant’Anna, l’acqua preferita degli italiani, con Lorenza Minola e LoYoga App: una collaborazione, iniziata con il ciclo MEETME@ THE PARK, esclusivi mini-eventi dedicati allo yoga accompagnati dalla gamma Sant’Anna Beauty, e che continua tutt’oggi.

In particolare, Sant’Anna Beauty Hyaluronic Acid è un integratore alimentare pronto da bere con 135 mg di acido ialuronico + zinco. I benefici dell’acido ialuronico, che aumenta l’idratazione, diminuisce la profondità delle rughe e migliora la lucentezza e la morbidezza della pelle, sono resi ancora più efficaci dalla presenza dello zinco che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento dello stato fisiologico della pelle.

