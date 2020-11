(AGENPARL) – ven 20 novembre 2020 Acqua: intesa Utilitalia – Commissario Depurazione, sostegno a

interventi contro le infrazioni Ue

Un protocollo prevede iniziative mirate per la realizzazione delle opere fognario-

depurative. Il Commissario Giugni: “Alleanza strategica, sfida comune è far emergere

efficienza e innovazione”. Il Direttore Generale Colarullo: “Promuovere l’economia

circolare anche in questa fase del ciclo idrico integrato”

ROMA, 20 novembre 2020

Utilitalia e il Commissario Unico per la Depurazione uniti contro le infrazioni comunitarie: lo prevede

un protocollo d’intesa sottoscritto tra la Struttura guidata da Maurizio Giugni, nominata per

superare le procedure nei confronti dell’Italia in campo fognario-depurativo, e la Federazione delle

imprese idriche, ambientali ed energetiche.

Nell’atto, sottoscritto dal Commissario Giugni e dal Direttore Generale di Utilitalia Giordano

Colarullo, si prevede “la realizzazione congiunta, per quanto di rispettiva competenza, di attività

mirate a sostenere la realizzazione degli interventi necessari al superamento delle infrazioni

comunitarie in tema di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue”.

La collaborazione sarà organizzata attraverso un tavolo di coordinamento e potrà prevedere la

realizzazione di studi congiunti rivolti “allo sviluppo dell’industria di settore idrico ed al monitoraggio

dell’evoluzione del settore”. Il Responsabile del protocollo per Utilitalia è la coordinatrice delle

attività per il Settore acqua Tania Tellini, mentre per la Struttura è il Subcommissario Stefano

Vaccari.

“Questa intesa – spiega il Commissario Giugni – ci consente di lavorare assieme a un soggetto

autorevole e rappresentativo, studiando soluzioni a un limite italiano che pesa sull’ambiente,

l’economia, le prospettive di sviluppo. La sfida – prosegue Giugni – è comune: quella di un Servizio

Idrico Integrato in cui emergano efficienza e innovazione. E’ dunque strategica l’alleanza tra chi

lavora quotidianamente, seppur con diverse responsabilità, in una realtà tanto complessa”.

“Con il Commissario Unico per la Depurazione – spiega il Direttore Generale di Utilitalia, Giordano

Colarullo – ci accomuna la volontà di velocizzare gli iter di realizzazione delle opere necessarie

all’uscita del Paese dalle infrazioni dell’Ue. Attraverso il protocollo, metteremo a fattor comune le

rispettive esperienze per individuare le migliori tecnologie per promuovere l’economia circolare

anche in questa fase del ciclo idrico integrato. Sarà inoltre fondamentale lavorare, soprattutto al

Sud, per l’individuazione di soggetti industriali in grado di gestire con efficienza le opere realizzate”.

AREA COMUNICAZIONE

