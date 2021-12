(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 L’Università di Pavia sigla un accordo di collaborazione con l’ Unione dei Consoli Onorari in ItaliaL’intesa garantirà il dialogo con una rete diplomatica con rappresentanze in 142 paesi

PAVIA. Venerdì 17 dicembre, il Magnifico Rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto ha accolto il Presidente dell’UCOI (Unione dei Consoli Onorari in Italia), S.E. Amb. Daniele Verga, per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra le due Istituzioni.

L’intesa con UCOI è attiva da alcuni anni: UNIPV ha progettato il sito web dell’UCOI; inoltre, in collaborazione con alcuni docenti pavesi, è stato realizzato il videocorso sulla rianimazione cardiaca “IL PONTE”, pubblicato anche sul sito internet di UCOI (www.ucoi.it/index.php/news/il-ponte-la-speranza-nelle-tue-mani).

Sulla scorta della pregressa fattiva esperienza, si è inteso formalizzare il rapporto con UCOI, così da disporre di un canale privilegiato con la rete dei Consoli Onorari italiani per veicolare nei 142 Paesi rappresentati le iniziative dell’Ateneo pavese che è il primo Ateneo italiano che stringe con UCOI un rapporto formale tramite una convenzione scritta, delineando in questo modo una linea stabile di interazione con l’intero corpo consolare onorario in Italia.

L’UCOI (Unione dei Consoli Onorari in Italia) costituita nel 1977, alla quale sono associati la maggioranza dei Consoli Onorari in Italia, riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, è impegnata in un’intensa attività in Italia e nei Paesi Esteri, volta ad assicurare maggiore prestigio alla funzione consolare onoraria.

