Accordo tra Ordine Assistenti Sociali, Rete Civica Salute e Conferenza dei Comitati Consultivi

(AGENPARL) – gio 23 dicembre 2021 IL SUPPORTO ALLA PERSONA AL CENTRO DELL’ACCORDO

TRA ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA SICILIA

RETE CIVICA SALUTE E CONFERENZA DEI COMITATI CONSULTIVI

Palermo – Due anni di collaborazione per realizzare e rafforzare in Sicilia un sistema di supporto alla persona focalizzato sul coinvolgimento e la consapevolezza in ambito sanitario e sociale, così da favorire la partecipazione civica nel processo di qualificazione del Sistema Salute. È il cuore dell’accordo sottoscritto da Giuseppe Ciulla, Presidente Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana (CROAS Sicilia), Pieremilio Vasta, Coordinatore Regionale della Rete Civica della Salute (RCS) e Pier Francesco Rizza, Presidente Conferenza Comitati Consultivi Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regione Siciliana (CCA).

Tra gli obiettivi promuovere e potenziare l’informazione istituzionale sulle politiche sociali, sanitarie, ambientali e culturali attive nei contesti urbani, avvicinando i cittadini alla cultura del benessere e della responsabilità civica (equità e contrasto alle diseguaglianze), valorizzare i messaggi e le azioni di prevenzione, come le campagne di screening sul territorio, per coadiuvare a colmare il gap di comunicazione che, spesso, è causa della bassa percentuale di adesione ai programmi e, più generalmente, della distanza del cittadino dal Servizio Sanitario Regionale, sussidiare le attività di Educazione Civica nelle Scuole, gli obiettivi di miglioramento dell’Umanizzazione della Sanità, gli interventi di Educazione, Promozione e Prevenzione della salute dei Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASP, segnalare i reali bisogni di salute del contesto socio-ambientale e monitorare a livello urbano gli indicatori e i determinanti di salute (approccio Urban Health), incentivare la portata delle politiche di integrazione sociosanitaria. Ciò mentre la commissione Bilancio del Senato dà il via libera all’emendamento che dal 2022 al 2026 permetterà a ogni Comune di assumere un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, norma che riguarda anche il territorio siciliano e che consentirebbe il potenziamento degli apparati dedicati alle politiche sociali, a tutela delle fasce più fragili della popolazione e assicurare servizi sociali adeguati.

Alla cerimonia della firma erano presenti anche Antonino Lo Brutto, Coordinatore Provinciale della RCS di Agrigento, Paolo Rugolo, Coordinatore Provinciale della RCS di Palermo, e Anna Maria De Blasi Riferimento Civico della Salute di Castellammare del Golfo.

🔊 Listen to this