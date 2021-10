(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 CULTURA

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici : al via la mostra “Come un

cane ballerino” di Natacha Lesueur

Esposizione dal 13 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022

Curatore : Christian Bernard

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è lieta di presentare

questo autunno la mostra Come un cane ballerino che rende omaggio al

lavoro svolto per quasi 30 anni dall’artista ed ex borsista di Villa

Medici Natacha Lesueur (promozione 2002-2003).

L’opera di Natacha Lesueur è essenzialmente fotografica. I suoi

interessi artistici si articolano intorno al corpo, all’apparenza,

all’aspetto e all’intima relazione tra il corpo e la sua interiorità.

Attraverso una serie di immagini costruite come quadri, il corpo è

sottoposto a diversi trattamenti che rilevano al tempo stesso la

costrizione, la messa in scena e la maschera.

Curata da Christian Bernard, la mostra si sviluppa in forma di

narrazione visiva e tematica che riunisce più di 80 opere

dell’artista, sia storiche che inedite, offrendo uno sguardo intimo

sul suo lavoro intorno all’immagine e ai suoi intenti plastici e

politici.

La dimensione ironica del titolo preso in prestito dal libro di

Virginia Woolf Una stanza tutta per sé esprime a pieno la sua

consapevolezza di donna artista e dà il tono di un’esposizione dove

l’incongruo e lo stravagante sono trattati con la massima serietà.

Dai primi lavori storici (1993-1998), alla recentissima serie delle

fate-spose (Les humeurs des fées, 2020-21), passando per le opere

dedicate all’attrice brasiliana Carmen Miranda, figura leggendaria del

cinema hollywoodiano degli anni 40, le rappresentazioni del femminile

abitano la mostra, spesso inquietanti, sempre ambigue. Attraverso

interventi sui marcatori d’identità distintivi, buste di capelli e

abbigliamento, veicoli e simboli delle mascherate della femminilità,

attraverso l’esplorazione di ruoli attribuiti e modelli normativi –

sposa, madre, principessa, attrice, ballerina, ecc. – attraverso la

sovversione delle imposizioni alla bellezza, alla giovinezza o alla

magrezza, Natacha Lesueur cerca di rivelare, non senza umorismo, le

manifestazioni dell’espressione di una costrizione sociale e

culturale. Acconciature soffocanti, capelli accessoriati, make-up XXL

e posticce di cibo sono tutti enigmi ricorrenti nei quadri-narrativi

esposti a Villa Medici.

Come un cane ballerino oltrepassa inoltre i confini del mezzo

fotografico per esplorare altri aspetti della produzione artistica di

Natacha Lesueur: sculture-fontane in ceramica, vasi in terracotta,

disegni e opere video scandiscono la mostra, in dialogo con le serie

fotografiche, come un modo di interroger l’esperienza dell’immagine e

la fissità delle forme.

Figure enigmatiche di fate e spose o familiari ritratti femminili che

si espongono allo sguardo e allo stesso tempo lo eludono: la mostra

Come un cane ballerino offre una genealogia femminile personale e

culturale dell’artista, “un lavoro multiplo, che si sviluppa in un

percorso scandito dai suoi singolari usi dello strano e dell’ambiguo”,

per riprendere le parole del curatore Christian Bernard.

*In Una stanza tutta per sé, Virginia Woolf cita Nick Greene e Samuel

Johnson, che dicono di una donna che recita, predica, compone, insomma

che si impegna in qualsiasi attività intellettuale, che ricorda loro

un cane che balla: “il risultato non è conclusivo, ma ci si sorprende

che esista”.

link: https://www.villamedici.it/mostre/come-un-cane-ballerino/

