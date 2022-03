(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Accademia di Belle Arti di Venezia: l’assessore Mar all’apertura dell’Anno accademico 2021-2022

Si è svolta oggi, giovedì 24 marzo, nell’aula magna della sede centrale alle Zattere, l’apertura dell’Anno accademico 2021-2022 dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Alla cerimonia è intervenuta, tra gli altri, l’assessore comunale all’Università, Paola Mar, che si è soffermata sul legame dell’Accademia e delle Università veneziane con la città: “Siete voi la carta vincente per il futuro – ha esordito l’assessore rivolgendosi agli studenti presenti in sala – la nostra città vincerà la sfida con il futuro solo con la vostra collaborazione, con l’aiuto di chi vive la città ogni giorno, anche per motivi di studio, come nel vostro caso. Venezia può essere difficile da vivere nella quotidianità, ma offre anche tante occasioni e tante opportunità, dandovi la possibilità di essere cittadini del mondo”.

L’assessore Mar ha poi sottolineato il ruolo dell’arte, come forma di linguaggio universale: “Abbiamo una responsabilità nei confronti di quanto sta succedendo in questo momento in Ucraina – ha affermato – ma sappiamo che l’arte può essere un mezzo per gettare ponti e creare legami per superare i momenti difficili e guardare oltre, costruendo un futuro di pace”. Infine l’assessore ha ricordato quanto il Comune di Venezia sia vicino all’Accademia, anche attraverso i nuovi spazi per aule e archivi che l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione alla Giudecca e a Forte Marghera: “Come ha detto il sindaco Luigi Brugnaro durante la presentazione dei contenuti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza qualche giorno fa – ha concluso Mar – le vostre idee e i vostri suggerimenti sono fondamentali per noi: venite a parlarcene e non è detto che non si possano realizzare”.

Al termine degli interventi del presidente e del direttore dell’Accademia, rispettivamente Fabio Moretti e Riccardo Caldura, di Giovanni Di Capua della Consulta studenti, di Simonetta Mantovani in rappresentanza dell’assessore regionale all’Istruzione Elena Donazzan e del ministro dell’Università e ricerca Maria Cristina Messa (che ha inviato un videomessaggio) si è svolta una lectio magistralis tenuta dall’artista Fabrizio Plessi. “Far coincidere l’inaugurazione dell’anno accademico con la lectio magistralis di un grande artista veneziano riconosciuto come uno dei protagonisti di maggior rilievo internazionale quale è Fabrizio Plessi – ha spiegato il presidente Moretti – è indicativo di quanto sia rilevante per l’istituzione saper leggere anche la propria storia artistica più recente. Nata nel 1750 l’Accademia ha ininterrottamente svolto da allora il proprio compito formativo nell’ambito delle arti sapendo aggiornarsi e adeguando i propri percorsi sia quelli più noti e considerati da tempo per la loro qualità, sia le più recenti proposte nell’ambito dei nuovi media”.

Venezia, 24 marzo 2022

