Dopo dieci anni di liti giudiziarie morto l’anziano proprietario accusato di abusi edilizi dal maresciallo della GdF, quest’ultimo indicato da tutti i correi come unico committente degli stessi, entrambi di Carano di Sessa Aurunca.

Sessa Aurunca (Caserta), Agosto 2021 – Il proprietario di uno stabile, un anziano pensionato, Giuseppe Verrengia, nel 2009 stipulò un compromesso con un maresciallo della GdF, Passaretti Franco, all’epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo di polizia Tributaria di Napoli, per l’acquisto dello stesso, così come avviene normalmente in tali casi. Questo è stato solo l’inizio di una tormentata vicenda giudiziaria che dura ormai da più di dieci anni: precisamente una causa penale, prescritta, ed una civile in fase di conclusione con udienza fissata per il mese di Gennaio 2022 dinanzi al giudice d.ssa Vittoria Contino. Secondo l’accusa il maresciallo – candidato in passato nelle file di Sinistra Ecologia e Libertà al consiglio comunale di Trieste, alle comunali di Sessa Aurunca, e al consiglio provinciale di Caserta – nel corso della realizzazione della struttura avrebbe ordinato all’impresa costruttrice la realizzazione di abusi edilizi, in precedenza concordati con il direttore dei lavori; il tutto all’insaputa del proprietario. La causa penale, prescritta, è nata da un accesso da parte della Polizia Municipale di Sessa Aurunca con conseguente ordine di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi; la civile nata da una citazione con cui l’acquirente, Passaretti Franco, contestava, prima di formalizzare l’acquisto, al proprietario gravi violazioni di carattere penale, chiedendo conseguentemente la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra. Nel procedimento penale l’architetto direttore dei lavori, TRUGLIO Roberto, sentito a SIT dalla Polizia Municipale di Sessa Aurunca, dichiarava che le modifiche abusive erano state concordate direttamente con il Passaretti Franco. Interrogato dai Carabinieri di Cellole dichiarava inoltre che ogni questione concernente l’immobile in oggetto era trattata esclusivamente con il maresciallo Passaretti acquirente; precisava inoltre di aver eseguito le modifiche abusive su richiesta dello stesso e specificava inoltre che il Passaretti gli avrebbe successivamente conferito mandato per sanare tutte irregolarità. Sul punto bisogna precisare che il Truglio avrebbe dovuto sapere che il Direttore dei Lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel suo cantiere. Dfatti il dd.ll. assume una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia ed è pertanto responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione rispetto al permesso di costruire. Di contro, il Finanziere Passaretti, acquirente, in sede di interrogatorio reso al giudice Discepolo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accusava l’architetto Truglio di avergli proposto gli abusi, ma di averne comunque accettato l’esecuzione e che lo stesso architetto avrebbe poi provveduto a sanare l’immobile.

