(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 02 dicembre 2021

Abitare in Quartiere. Progetti e Azioni per Is Mirrionis

Sabato 4 dicembre nella sede dell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Ciusa” in Via Mielogu 18, si terrà l’incontro pubblico “Abitare in Quartiere – Progetti e Azioni per Is Mirrionis”, organizzato nell’ambito delle attività del processo di accompagnamento inclusivo previste nel Programma integrato “ITI Is Mirrionis”, finanziato da risorse POR 2014/2020.

L’incontro avrà inizio alle 9,30, con un saluto introduttivo del Sindaco Paolo Truzzu, e nel corso della mattinata sarà illustrato il “progetto di riqualificazione della piazza del Mercato di Via Quirra”, a cura dello studio di architettura incaricato della predisposizione del progetto.

Saranno anche illustrati i principali risultati di un’importante azione di “ascolto locale” sui temi dell’abitare, risultati emersi a seguito di un’indagine etnografica svolta recentemente tra gli abitanti del quartiere.

L’evento sarà animato da un monologo teatrale di Gianluca Medas e Stefano Ledda, artisti con un profondo legame con il quartiere di Is Mirrionis.

Per poter partecipare all’incontro è necessario compilare il modulo di registrazione accedendo al seguente link: https://bit.ly/ABITARE_IN_QUARTIERE_Registrazione

La mattinata di incontri si concluderà con un dibattito pubblico intorno alle 13.

Con preghiera di cortese diffusione

🔊 Listen to this